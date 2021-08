KfW - Corona-Krise hat kleine Firmen besonders hart getroffen

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Kleine Unternehmen sind laut einer Studie der staatlichen Förderbank KfW schlechter durch die Corona-Krise gekommen als mittelgroße Mittelständer.

Betriebe mit unter fünf Beschäftigten leiden am häufigsten an den Krisenfolgen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorgeht. Demnach mussten im Mai 41 Prozent von ihnen nach wie vor Umsatzeinbußen hinnehmen, 24 Prozent berichteten von einer niedrigeren Eigenkapitalquote. Kleine Firmen hätten aufgrund ihrer geringeren Größe grundsätzlich weniger Möglichkeiten, ausreichend große Reserven für die Überwindung von Krisen aufzubauen, erläuterte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

Auslandsaktive Mittelständler hätten sowohl bezüglich der Umsatzeinbußen als auch bei der Entwicklung der Eigenkapitalquote die Pandemie-Phase schlechter überstanden als ausschließlich in Deutschland tätige Unternehmen. Die Gründe hierfür dürften laut KfW im Einbruch der Weltkonjunktur sowie in Beeinträchtigungen der Lieferketten liegen.

Die KfW-Chefökonomin geht allerdings davon aus, dass sich die Lieferengpässe in den nächsten Monaten abschwächen und sie dann letztlich verschwinden werden. Die Stimmungsindikatoren zeigten, dass auch die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe den Materialmangel eher als eine "temporäre Schwierigkeit" einschätzten. Auch der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, zeigte sich jüngst überzeugt, "dass sich der Knoten lösen wird". Bis zum Jahresende könne die Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen.

Bei der Überwindung der Krise hätten staatliche Hilfsangebote wie Zuschüsse und Kredite mit Haftungsfreistellungen einen großen Beitrag geleistet, sagte die KfW-Chefvolkswirtin. Die Virus-Krise habe vermutlich auch einige Übernahmen befördert. Die staatlichen Unterstützungsangebote hätten aber dazu beigetragen, dass sich dies in Grenzen hielt. "Wir sehen meistens, dass in Wirtschaftssystemen wie den USA, wo weniger Unterstützung für kleinere Unternehmen geleistet wird, es hier zu viel stärkeren Effekten kommt in Krisen."