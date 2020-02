KGV 11,9, Dividendenrendite 4,63 %: Ist diese Aktie jetzt ein Kauf?

Wie definiert man als Einkommensinvestor eine preiswerte Chance? Eigentlich recht einfach: Die fundamentale Bewertung sollte vergleichsweise preiswert sein, indem das Kurs-Gewinn-Verhältnis relativ niedrig ist. Die Dividendenrendite hingegen sollte hoch sein, entweder historisch oder über dem breiten Markt.

Ein solches Bewertungsmaß ist in diesen Tagen natürlich nicht mehr ganz so einfach zu finden, da viele Aktien, vor allem aus defensiven Bereichen, hoch bewertet werden. Nichtsdestoweniger könnte die Aktie der Zurich Insurance hier eine Ausnahme sein. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was dieses dividendenstarke und zumindest fundamental preiswerte Papier so zu bieten hat.

Der Blick auf die fundamentale Bewertung

Grundsätzlich scheint das Bewertungsmaß hier vergleichsweise günstig zu sein. Die frisch veröffentlichten Zahlen offenbaren laut Daten von Ariva einen rechnerischen Gewinn je Aktie in Höhe von 27,84 US-Dollar. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 305,80 Euro (14.02.2020, maßgeblich für alle Kurse) würde das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 11,9 entsprechen, wobei dieser Wert in Anbetracht von Wechselkursschwankungen und der Neuheit noch dem Vorbehalt der offiziellen Zahlen im Rahmen des Jahresabschlusses unterliegt.

Wie auch immer, ein solches Bewertungsmaß scheint näherungsweise zumindest Realität zu sein, was durchaus preiswert erscheint. Vor allem, sofern wir das operative Wachstum des letzten Jahres berücksichtigen. Die Zurich Insurance konnte im letzten Jahr schließlich sein operatives Ergebnis, genannt Business Operating Profit, um 16 % auf 5,3 Mrd. US-Dollar steigern. Der Nettogewinn kletterte dabei ebenfalls um 12 % auf 4,15 Mrd. US-Dollar. Definitiv ein spannendes, wachsendes Zahlenwerk.

Sollte ein solches Wachstum auch bloß näherungsweise halten, so könnte das derzeitige Bewertungsmaß sehr günstig sein. Und möglicherweise einen näheren Blick von Investoren wert sein, die auf der Suche nach solchen klassischen Value-Aktien mit einem moderaten bis vielleicht sogar zügigeren Wachstum sind.

Die Dividende lässt sich ebenfalls sehen

Doch auch die Dividende lässt gegenwärtig nur wenig Wünsche offen. Das Management plant, nach diesem starken Geschäftsjahr eine höhere Dividende von 20,00 Schweizer Franken an die Investoren auszuzahlen (wobei ich mir im Zahlenwerk des Versicherers weniger Währungswechsel wünschen würde, das gilt es als Investor definitiv zu berücksichtigen!), die wiederum bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 431,50 Schweizer Franken einer Dividendenrendite von 4,63 % entsprechen würde. Das ist hier ebenfalls grundsätzlich sehr attraktiv.

Dabei wird die Zurich Insurance bereits das dritte Jahr in Folge die eigene Ausschüttung steigern, was grundsätzlich bei einer Perspektive des moderaten Wachstums der Beginn einer starken Dividendenhistorie sein könnte, die jedoch für die Vergangenheit gewissen Einschränkungen unterliegt. Alleine in den letzten zehn Jahren hat der Versicherer nämlich drei Mal die eigene Dividende gekürzt, wenn auch häufig lediglich moderat. Nichtsdestoweniger ist das Vorjahresniveau hier nie in Stein gemeißelt.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht dabei jedoch vor, stets einen Anteil von 75 % am Nettogewinn an die Investoren auszubezahlen, was selbst bei Stagnation oder moderaten Rückgängen stets eine hohe Ausschüttung garantieren könnte. Zudem handelt es sich hierbei um eine Ausschüttungspolitik, die erklärt, weshalb die Dividenden jeweils geschwankt haben. Einfach, weil im Versicherungsbereich nicht in jedem Jahr die Ergebnisse solide planbar sind und einfach etwas Spielraum für Überraschungen vorhanden ist.

Einen näheren Blick wert?

Wer daher grundsätzlich auf der Suche nach einer günstigen Aktie mit einer zumindest momentan hohen Dividendenrendite ist, der kann durchaus einen näheren Blick bei der Zurich Insurance riskieren. Der Schweizer Versicherer ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 jedenfalls preiswert bewertet und zumindest das letzte Geschäftsjahr macht Mut, dass möglicherweise ein moderater Wachstumskurs beibehalten werden kann.

Die Dividende ist hier außerdem vergleichsweise hoch und sollte in Anbetracht der Dividendenpolitik steigen, sofern sich ein moderates Wachstum langfristig abzeichnet. Nichtsdestoweniger sollten sich Investoren darauf gefasst machen, dass die Dividende auch mal niedriger ausfallen kann. Konstanz in schwächeren Jahren ist bei diesem Ausschütter nämlich nicht gegeben, wie ein Blick auf die jüngere Historie dieses Konzerns zeigt.

