KGV 13,5 und 5,0 % Dividende. Diese Aktie ist gerade unglaublich günstig bewertet

Passend zum stürmischen Wetter der letzten Tage haben auch die Aktienkurse mit heftigen Turbulenzen zu kämpfen. Aber nicht alle Aktien geraten in den Strudel der fallenden Kurse. Die Allianz-Aktie beispielsweise kann beim aktuellen Kurs von 214,10 Euro seit Jahresbeginn immer noch ein kleines Kursplus vorweisen (Stand: 18.02.2022).

Dass sich die Allianz dem Sturm widersetzen kann, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens liefert der Münchener Versicherungsgigant Jahr für Jahr solide Ergebnisse ab. Und zweitens ist der Aktienkurs im Verhältnis zum Gewinn je Aktie relativ niedrig. Insbesondere im Vergleich zu vielen Aktien, die in den letzten Jahren zu den großen Gewinnern der Kursrally gehörten, ist die Allianz-Aktie extrem günstig bewertet.

Die Geschäfte laufen hervorragend

Im letzten Jahr lag das operative Ergebnis bei 13,4 Mrd. Euro. Zwar ist das Nettoergebnis aufgrund einer einmaligen Rückstellung für einen Rechtsstreit leicht gesunken. Je Aktie sind aber trotzdem 15,98 Euro zusammengekommen, nach 16,48 Euro im Vorjahr. Trotz dieser Einmalbelastung liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur bei 13,4. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren, die die Aktie im aktuellen Umfeld so widerstandsfähig macht.

Denn trotz des in manchen Bereichen des Marktes drastischen Kurssturzes findet man nicht viele Aktien mit einem so niedrigen KGV. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass das KGV der Allianz-Aktie sogar noch niedriger liegt. Denn ohne die Rückstellung wäre der Gewinn je Aktie deutlich näher an die Marke von 20 Euro herangekommen. Damit würde das KGV eher in der Größenordnung von 11 liegen.

In diesem Jahr rechnet die Allianz mit einem operativen Ergebnis in gleicher Höhe. Im besten Fall könnte das Ergebnis je Aktie also in diesem Jahr die 20-Euro-Marke durchbrechen und das KGV weiter drücken.

Die Allianz hebt die Dividende kräftig an

Aber auch ohne Berücksichtigung des Aktienkurses gibt es Faktoren, die die Allianz-Aktie interessant machen. Denn in diesem Jahr können sich die Aktionäre über eine Dividende in Höhe von 10,80 Euro je Aktie freuen. Das entspricht einer phänomenalen Dividendenrendite von 5,0 %. Und in den nächsten Jahren wird es noch weiter raufgehen. Die Allianz hat erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass die Dividende um mindestens 5 % pro Jahr angehoben werden soll.

Obendrauf kommt zudem noch ein weiterer Aktienrückkauf. Schon im letzten Jahr wurden in der zweiten Jahreshälfte Aktien im Wert von 750 Mio. Euro zurückgekauft und eingezogen. In diesem Jahr geht es mit einem Rückkauf in Höhe von 1 Mrd. Euro weiter. Auch die Aktienrückkäufe haben bei der Allianz inzwischen Tradition. Langsam, aber sicher wird die Zahl der Aktien damit verringert und der Anteil jedes einzelnen Aktionärs am Unternehmen vergrößert. Beste Voraussetzungen für langfristig orientierte Anleger.

