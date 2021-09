KGV 22, Gewinnwachstum 60 %: Diese Tech-Aktie ist zu günstig

Eine Tech-Aktie mit Wachstumsschub, die zum Zeitpunkt des Erwerbs unschlagbar günstig ist. Einer derartige Konstellation wünschen sich viele Investoren.

Doch zum einen ist eine korrekte Bewertung alles andere als ein Kinderspiel. Was günstig und was teuer ist, erkennt man oft erst im Nachhinein.

Zum anderen werden leicht erkennbare Schnäppchen oft blitzschnell vom Markt absorbiert. Eine wachstumsstarke Tech-Aktie mit günstiger Bewertung kann sich nie lange verstecken.

Für den fanatischen Schnäppchenjäger bleibt nur ein Hintertürchen: Aktien aus der zweiten Reihe, deren Potenzial noch nicht erkannt wurde. Die Tech-Aktie von Progress Software könnte in diese Kategorie fallen.

Viel Wachstum für wenig Einsatz

Das Unternehmen Progress Software feiert dieses Jahr seinen vierzigsten Geburtstag. Das ist ein stolzes Alter für ein Softwareunternehmen. Im Gründungsjahr 1981 waren sich die Gründer vermutlich nicht darüber im Klaren, welchen Einfluss Software auf die Gesellschaft im Jahr 2021 haben wird.

Trotz des Alters wirken die Produkte wie frisch entwickelt. Progress Software konzentriert sich auf Softwarewerkzeuge für die Entwicklung und Integration von Geschäftsanwendungen.

B2B (Business-to-Business) muss man mögen. Doch immerhin hat das Geschäft eine ausgezeichnete Tech-Aktie hervorgebracht. Hier bekommen Investoren viel Wachstum für überraschend wenig Einsatz.

Das Jahr 2020 schloss die Progress-Software-Aktie mit einem KGV von 22 ab. Das ist im Allgemeinen nicht supergünstig. Im direkten Vergleich allerdings schon. Die Investoren von Kollege Atlassian mussten 2020 ein KGV von 152 schlucken.

Das hätte man von einer 40-jährigen Tech-Aktie nicht erwartet

Niedriges KGV, geringes Wachstum. Oder etwa doch nicht?

Tatsächlich bleib der Umsatz bei Tech-Aktie Progress Software in den vergangenen fünf Jahren ziemlich flach. Das sieht bei der teuren Konkurrenz doch oftmals sehr viel besser aus.

Ein Leckerbissen ist allerdings das operative Ergebnis. Zwischen 2019 und 2020 stieg dieser Wert von 77 Mio. US-Dollar auf 117 Mio. US-Dollar. Das entspricht einem Gewinnwachstum von 60 %.

Nach einem Sondereffekt sieht das nicht aus. Das beweisen die Zahlen des abgelaufenen Quartals. Im dritten Quartal 2021 wuchs das Ergebnis je Aktie um beinahe 50 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Damit hat Progress Software allein im dritten Quartals 2021 mehr als die Hälfte des Jahresgewinns 2020 eingefahren. Nicht schlecht für eine 40-jährige Tech-Aktie.

Ein Schnäppchen? Nicht mehr lange!

Spannend, aber nicht ungewöhnlich. Viele Tech-Aktien konnten für das Jahr 2020 gewaltige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis präsentieren.

Doch nur wenige sind gleichzeitig so günstig wie die Aktie von Progress Software. Ob das noch lange so bleibt?

Nach den Zahlen zum abgelaufenen Quartal stieg der Aktienkurs blitzartig um 15 %. Noch hält der Widerstand im Bereich von 52 US-Dollar (Stand: 28.09.2021).

Das Allzeithoch aus 2018 wurde schon oft erfolglos attackiert. Ich denke, der nächste Versuch wird der letzte sein.

