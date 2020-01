KGV 6, Dividendenrendite 9,25 %: Diese Aktie besitzt ein starkes Aufholpotenzial!

Wer sich auf die Suche nach günstigen und zugleich dividendenstarken, zuverlässigen Aktien begeben möchte, hat inzwischen eine schwierige Mission angetreten. Viele Börsenbarometer sind weiterhin auf Rekordkurs und so manche Aktie aus diesem vergleichsweise eher konservativen Kreis rangiert ebenfalls auf einem hohen Bewertungsniveau. Die Klassiker sind derzeit zumindest nicht mehr günstig zu haben.

Nichtsdestoweniger existieren im Bereich der Real Estate Investment Trusts möglicherweise noch einige Aktien, die in diese Kategorie hineinpassen könnten und trotz starker, zuverlässiger Geschäftsmodelle über eine moderate Bewertung und eine starke Dividende verfügen.

Schauen wir im Folgenden einmal, weshalb die Aktie von Service Properties möglicherweise zu diesem Kreis dazuzählen könnte. Sowie darauf, was es zu dem REIT grundsätzlich zu wissen gilt:

Günstige Bewertung und Aufholpotenzial?

Wenn wir einen Blick auf die operative Verfassung dieses Real Estate Investment Trusts werfen, fallen vor allem die Worte günstig und dennoch vergleichsweise beständig zunächst in diesem Kontext auf. Bei einem aktuellen Kursniveau von 23,34 US-Dollar (09.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) und 2018er Funds from Operations (FFO) in Höhe von 3,80 US-Dollar beläuft sich das derzeitige Kurs-FFO-Verhältnis (hier stellvertretend für das KGV, da Funds from Operations den operativen Erfolg von REITs besser messen) auf lediglich 6,14. Das sieht zunächst wirklich nach einer vergleichsweise günstigen Bewertung aus.

Dabei scheint das operative Geschäft sogar vergleichsweise stabil zu sein. Service Properties konnte nämlich nicht bloß für das Jahr 2018 Funds from Operations in dieser Größenordnung erzielen, sondern auch im dritten Quartal des letzten Jahres 2019 einen FFO-Wert von 0,95 US-Dollar vorweisen, was exakt einem Viertel des gesamten Vorjahreswertes entspricht. Wie gesagt, stabil.

Nichtsdestoweniger scheinen hier einige Investoren etwas skeptisch auf diesen Real Estate Investment Trust zu blicken, da insbesondere die Ausrichtung als Hotel-REIT als relativ zyklisch gilt. Eine Sichtweise, die bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar sein könnte, jedoch auch ein starkes Turnaround-Potenzial beinhalten dürfte.

Da das operative Geschäft schließlich noch vergleichsweise konstant ist und die Bewertung günstig, könnten möglicherweise findige Dividendenjäger hier inzwischen vermehrt zugreifen. Zudem befinden sich einige Hotels dieses REIT derzeit im Umbau, was ebenfalls die Ergebnisse belastet. Nach dieser Periode könnten hingegen neuere Hotelzimmer und dadurch höhere Preise zu stärkeren Funds from Operations führen. Auch wenn ein gewisses, zyklisches Risiko wohl nie aus diesem Real Estate Investment Trust entweichen wird.

Die Dividende im Blick

Und, apropos Dividendenjäger und Dividende: Auch hier gibt es einige Dinge, die man als Investor wohl etwas näher inspizieren sollte. Service Properties schüttet gegenwärtig nämlich eine vierteljährliche Dividende von 0,54 US-Dollar an die Investoren aus, die bei dem aktuellen Kursniveau von 23,34 US-Dollar einer Dividendenrendite von 9,25 % entsprechen würde. Damit gehört der Hotel-REIT zu den stärkeren Ausschüttern.

Die aktuelle Dividende ist dabei selbst bei einem weiterhin konstanten operativen Verlauf nachhaltig gedeckt und dürfte sogar etwas Puffer besitzen. Ein Quartals-FFO-Wert von 0,95 US-Dollar entspricht hier schließlich lediglich einem Ausschüttungsverhältnis von gerade einmal knapp 57 %. Hier existiert noch Luft zum Atmen.

Service Properties hat zwar zuletzt im Jahre 2009 die eigene Dividende, wohl auch im Zuge der Immobilienfinanzkrise, von 0,77 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar gekürzt, zahlt seitdem jedoch wieder vorbildhaft eine konstante und sogar moderat wachsende Dividende aus. Insgesamt scheinen hier Chance und Risiko daher sehr ausgeglichen zu sein, wobei die derzeitige Bewertung vielleicht eher sogar die Chancenseite für Foolish-langfristig orientierte Dividendenjäger erhöhen könnte.

Ein starker Real Estate Investment Trust?

Die abschließende Frage, ob Service Properties daher ein starker REIT ist, solltest du als Dividendenjäger möglicherweise für dich beantworten. Die Bewertung ist jedenfalls günstig, die Dividende hoch und augenscheinlich zuverlässig und die Dividendenhistorie seit der letzten Finanzkrise macht ebenfalls Mut, was die weitere Dividendenrichtung hier angehen könnte. Möglicherweise ist Service Properties daher ein starker, günstiger REIT mit einigem Aufholpotenzial.

