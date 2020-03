KGV - Eine gute Bewertungsgrundlage

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis - kurz KGV - ist eine der bekanntesten Kennzahlen zur Bewertung eines Unternehmens. Denn wer sein Geld in Aktien anlegt, erwirbt damit einen Anteil an einem Unternehmen. Aber stimmt die häufig zitierte Regel, nach der ein günstiges KGV einen gutes Einstiegssignal ist? Ganz so einfach ist es nicht. Empfehlenswert ist immer eine gründliche umfassende Unternehmensanalyse.

