KILL: Bitte ignorieren Sie den Index-Monitor zu Dialog vom 5. Januar

(Bitte ignorieren Sie den am 5. Januar gesendeten Index-Monitor zu Dialog Semiconductor. Der operative und juristische Hauptsitz des Unternehmens bleibt in Großbritannien. Deutschland wurde lediglich als EU-Heimatmarkt bestimmt - damit unterliegen die in Frankfurt gehandelten Aktien der deutschen Aufsicht und Gesetzen. Mit Blick auf die Kriterien für eine Mitgliedschaft in einem der Dax-Indizes hat sich nach Aussagen einer Unternehmenssprecherin seit dem Rauswurf aus dem MDax im März nichts geändert. Der Inhalt des Textes "INDEX-MONITOR: Dialog Semiconductor könnte 2021 in den MDax zurückkehren" ist damit nicht richtig und die Meldung wird zurückgezogen.)

