Kimball gibt konstante Dividende bekannt

Der amerikanische Hersteller von Möbeln und Elektronikgeräten, Kimball International Inc. (ISIN: US4942741038, NASDAQ: KBAL), zahlt am 15. Oktober 2021 (Record date: 25. September 2021) eine unveränderte Quartalsdividende von 9 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 36 US-Cents zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 12,47 US-Dollar (Stand: 31. August 2021) bei 2,88 Prozent. Kimball International mit Sitz in Jasper (Indiana) ist 1957 gegründet worden. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 146,2 Mio. US-Dollar nach 156,07 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 4. August 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 7,40 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 9,18 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 4,35 Prozent im Plus und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 457,6 Mio. US-Dollar (Stand: 31. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de