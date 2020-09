Kimco gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Kimco Realty Corp. (ISIN: US49446R1095, NYSE: KIM) zahlt eine Dividende von 0,10 US-Dollar an seine Investoren für das dritte Quartal aus. Ausgezahlt wird die Dividende am 24. September 2020 (Record date: 10. September 2020).

Kimco Realty ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Jericho, New York. Zum 30. Juni 2020 besaß oder betrieb Kimco Anteile an 400 amerikanischen Shopping-Centern. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 238,92 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 284,87 Mio. US-Dollar), wie am 7. August berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 41,04 Prozent im Minus und weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,3 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 1. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de