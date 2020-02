Kimco Realty weitet Aktienrückkauf aus

Der amerikanische Immobilienkonzern Kimco Realty Corp. (ISIN: US49446R1095, NYSE: KIM) weitet sein Aktienrückkaufprogramm auf bis zu 300 Mio. US-Dollar aus. Das Programm läuft bis zum 28. Februar 2022. Vom bisherigen Aktienrückkaufprogramm stehen noch 224,9 Mio. US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung.

Kimco Realty ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Jericho, New York. Zum 31. Dezember 2019 besaß oder betrieb Kimco Anteile an 409 amerikanischen Shopping-Centern. Der Umsatz lag im Jahr 2019 bei 296,13 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 284,20 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag von 92,81 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 73,63 Mio. US-Dollar), wie am 30. Januar 2020 mitgeteilt wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 8,40 Prozent im Minus und weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,2 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 24. Februar 2020).

Redaktion MyDividends.de