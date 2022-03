Kind mit schweren Verbrennungen aus Ukraine nach Prag gebracht

PRAG (dpa-AFX) - Mit Hilfe der tschechischen Armee ist ein Kleinkind mit schweren Verbrennungen aus der Ukraine nach Prag geflogen worden. Ein Flugzeug brachte das 18 Monate alte Mädchen am Samstag vom nächstgelegenen polnischen Flughafen in Rzeszow in die tschechische Hauptstadt, wie das tschechische Innenministerium mitteilte. Dort soll das Kind, das Verbrennungen an 60 Prozent seines Körpers erlitten hat, in einer Spezialklinik für Brandopfer behandelt werden. Es wurde von seiner Mutter begleitet. Der Transport fand im Rahmen des seit 1993 bestehenden medizinischen Evakuierungsprogramms "Medevac" der tschechischen Regierung statt.

Der EU-Mitgliedstaat hilft auch auf andere Weise. Der Prager Rettungsdienst spendete sechs Fahrzeuge für die von Russland angegriffene Ukraine. "Wir sind alle froh, dass wir die Fahrzeuge dorthin schicken können, wo sie jetzt am meisten gebraucht werden", schrieb ein Sprecher bei Twitter. Es handelt sich demnach um drei Notarzteinsatzfahrzeugen, zwei Krankentransportwagen und einen Großraumrettungswagen. Die tschechische Berufsfeuerwehr stellte zudem sechs Drehleiterfahrzeuge für ihre Kollegen in der Ex-Sowjetrepublik zur Verfügung./hei/DP/zb