Kind stirbt nach Kentern von Flüchtlingsboot vor griechischer Insel

Kastanies/Lesbos (Reuters) - Nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der griechischen Insel Lesbos ist laut Küstenwache ein Kind ums Leben gekommen.

Es ist der erste bekannte Fall, dass ein Flüchtling beim Versuch umkommt, nach Griechenland zu gelangen, seit die Türkei die Grenze geöffnet hat. Das Boot sei von türkischen Schiffen eskortiert worden, erklärte die griechische Küstenwache am Montag. 46 Menschen seien gerettet und zwei Kinder ins Krankenhaus gebracht worden. Eines von ihnen sei gestorben. Mindestens tausend Migranten hätten seit Sonntagmorgen die griechischen Inseln in der östlichen Ägäis erreicht, teilte die Polizei mit. Mehr als 10.000 versuchten, über den Landweg nach Griechenland zu gelangen.

Ein zweites Boot mit rund 30 Afghanen kam am frühen Montagmorgen auf Lesbos an, berichtete ein Reuters-Reporter auf der Insel. 32 weitere Menschen wurden laut Küstenwache vor Farmakonissi gerettet, einer kleinen griechischen Insel nahe der türkischen Küste.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche erklärt, die Türkei werde keine Flüchtlinge aufhalten, die versuchten, die Grenze zur EU zu erreichen. Daraufhin machten sich zahlreiche Syrer, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in die Türkei geflohen waren, an die Grenze zu Griechenland auf und wollen so in die Europäische Union gelangen.

Der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas sagte, der Flüchtlingsstrom zur Grenze sei von der Türkei koordiniert und inszeniert. Es handele sich um eine "aktive, ernste, schwere und asymmetrische Bedrohung der nationalen Sicherheit des Landes".

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise waren 2015 fast eine Million Migranten von der Türkei aus auf griechische Inseln gelangt. 2016 schloss die EU mit der Türkei ein Abkommen, um den Zustrom einzudämmen. Gegen finanzielle Hilfe nahm die Türkei 3,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien auf und hinderte sie an der Weiterreise in die EU. Erdogan wirft nun der EU vor, sie erfülle ihre Zusagen nicht.

Wegen des Vormarsches der syrischen Regierungstruppen auf die nordwestliche Provinz Idlib, in der die Rebellen ihre letzte Hochburg haben, drängen Hunderttausende Syrer an die Grenze zur Türkei.