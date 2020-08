Kinderärzteverband will Maskenpflicht für Lehrer im Unterricht

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat sich für eine Maskenpflicht für Lehrer auch im Klassenzimmer ausgesprochen. Er halte eine solche Maskenpflicht für das Lehrpersonal "durchaus für sinnvoll", sagte Thomas Fischbach der "Welt" (Freitag). Der empfohlene Sicherheitsabstand sei in beengten Klassenräumen oft nicht möglich. "Wenn Sie im Frontalunterricht vor der Klasse stehen, haben Sie aber eine ähnliche Situation wie im Chor. Da können Lehrer zu Superspreadern werden", argumentierte Fischbach. Er bezeichnete es zugleich als auffällig, "dass es bei den letzten Ausbrüchen an Schulen immer Lehrer waren, die das Virus von außen hereingetragen hatten". Mit Blick auf die Situation in den Kinderarztpraxen im Herbst betonte Fischbach: "Das Infektionsgeschehen wird auf jeden Fall zunehmen - und uns in Zusammenhang mit der Grippewelle vor große Herausforderungen stellen."/shy/DP/zb