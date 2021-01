Kinetic Vision verbessert den PCB Workflow mit Altium 365 um 500%

Bewältigen Sie Herausforderungen durch COVID-19 mit Cloud-basierter Zusammenarbeit

Es findet eine nachhaltige Veränderung in der Art und Weise statt, wie die verschiedenen Akteure der Elektronikindustrie zusammenarbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210120005791/de/

In Altium Designer, Kinetic Vision found a PCB design solution for all of their projects that best supports the production of smart products that incorporate electronics, circuit boards and communications chipsets. (Photo: Altium LLC)

Egal, ob Sie von zu Hause arbeiten, im Büro oder geschäftlich unterwegs sind -die Notwendigkeit, von überall auf der Welt seiner Arbeit nachgehen zu können, ohne an den eigenen Schreibtisch gebunden zu sein, bleibt weiter bestehen. Altium ebnet Ingenieuren und Designern den Weg, von überall aus zu arbeiten und sich mit jedem zu verbinden, indem die Nutzererfahrung von Altium Designer kollaborativer und leichter verfügbar als je zuvor gemacht wird.

Der Altium-Kunde Kinetic Vision, ein in Cincinnati ansässiges Design-, Engineering- und Entwicklungsunternehmen, ist eine zentrale Anlaufstelle für Innovatoren, um selbst die wildesten Ideen in echte Produkte umzusetzen. Zu ihren vielfältigen Kunden zählen 50 der Fortune 500- und 15 der Fortune 100-Unternehmen.

In Altium Designer hat Kinetic Vision eine PCB-Designlösung für alle Projekte gefunden; von den einfachsten bis zu den komplexesten, die die Produktion intelligenter Produkte mit Elektronik, Leiterplatten und Kommunikationschipsätzen am besten unterstützt. Glücklicherweise entschied sichdas Unternehmen außerdem für Altium 365, um dessen Cloud-basierte Workflow-Funktionen nur wenige Wochen vor Beginn der COVID-19-Krise in den USA zu testen.

Michael Weston, leitender Ingenieur in der Produktdesign- und Entwicklungsgruppe von Kinetic Vision, erklärt:„Die 3D-Visualisierung, die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer und die Exportstandardisierung von Altium Designer sind für unsere Arbeit hier bei Kinetic Vision von entscheidender Bedeutung. Wir haben die Altium 365-Plattform im Januar 2020 in unser Arsenal an Tools aufgenommen, da wir eine stabilere Plattform für unsere Daten- und Kollaborationsmethoden benötigten. Da COVID-19 unsere Mitarbeiter und Kunden dazu zwang, ohne Vorwarnung von zu Hause aus zu arbeiten, wurde die Cloud-Plattform von Altium noch wichtiger, da unsere Teammitglieder so weiterhin von zu Hause arbeiten konnten.“

Mit Altium 365 können Weston und sein Team PCB-Designs gemeinsam nutzen und mit jedem zusammenarbeiten – in jeder Zeitzone und bei jedem Stakeholder – während sich die Designs weiterentwickeln. Während Aufträge, die nur an Ort und Stelle ausgeführt werden können, viele Unternehmen verlangsamt haben, konnte das Weston-Team durch Altium 365 seine Workflow-Prozesse tatsächlich sogar verbessern. „Die Visualisierungs- und Collaboration-Tools von Altium haben unseren Prozessfluss um den Faktor fünf verbessert. Dies hat einen wirklich bemerkenswerten Anstieg unserer Produktivität ermöglicht“, folgert Weston.

Die vollständige Kundenerfolgsgeschichte von Kinetic Vision finden Sie unter: https://www.altium.com/company/customer-success/smart-pcb-design-solutions-kinetic-vision-and-altium-365.

Auf der Seite „Kundenerfolgsgeschichte“ von Altium erfahren Sie, wie andere Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, medizinische Geräte und Fabrikautomation, Altium Designer und Altium 365 einsetzen, um das PCB-Design zu optimieren.

ÜBER ALTIUM

Altium LLC, ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, beschleunigt das Innovationstempo durch Elektronik. Seit über 30 Jahren liefert Altium Software, die die Produktivität von PCB-Designern und -ingenieuren maximiert. Von einzelnen Erfindern bis hin zu multinationalen Unternehmen entscheiden sich immer mehr PCB-Designer und -ingenieure für die Altium- Software, um elektronikbasierte Produkte zu entwerfen und zu realisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210120005791/de/

Masha V. Petrova

VP, Brand und Communications

pr@altium.com