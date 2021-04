KINROSS GOLD - Aktie mit Kaufsignal

Die Goldminen-Aktie bewegte sich seit dem vergangenen Herbst in einem intakten Abwärtstrend im Tageschart. Diese Trendlinie wurde Anfang des Monats nach einem hören Zwischentief zuvor klar und deutlich überwunden.

EMA200 überwunden

Gestern generierte die Aktie ein weiteres prozyklisches Kaufsignal, in dem sie sich über den EMA200 im Tageschart gen Norden hin absetzte. So lange die Aktie sich nun oberhalb dieses viel beachteten gleitenden Durchschnitt etablieren kann, ist der Weg des geringsten Widerstands hier weiter nordwärts bis in den Bereich um 8,50 USD.

Potentiell stehen dann sogar später wieder die Kurse aus dem vergangenen Sommer um 10,00 USD auf der Agenda. Unterhalb von 7,00 USD müsste hingegen ein Re-Test der zuvor gebrochenen Abwärtstrendlinie eingeplant werden.

Sie wollen erfolgreich mit Kryptowährungen handeln? Dann brauchen Sie dringen professionelle Unterstützung! Sascha Huber ist einer der profiliertesten Krypto-Experten Deutschlands und hat Tipps für Einsteiger und Profis. Jetzt Krypto Trader 14 Tage kostenlos testen

Kinross Gold Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)