KION - Aktie vor dem nächsten mittelfristigen Einbruch

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 58,640 € (XETRA)

Mit dem Rekordhoch vom 16.November 2o21 endete eine 200 %-Rally ausgehend vom Coronacrash-Tief 2020, die seither korrigiert wird. Dabei sorgte die vergebene Bodenbildungschance an der Unterstützung bei 77,58 EUR im Januar dieses Jahres für eine weitere Verschärfung des Abverkaufs bei der Kion-Aktie. Erst am Support bei 63,26 EUR konnte dieser von einer steilen Erholung gestoppt werden, die aber ihrerseits an den Hürden bei 77,70 und 80,84 EUR scheiterte.

Zweite große Abwärtswelle rollt an

Seit März brach die Aktie wieder an das Jahrestief ein und unterschritt die 62,26-EUR-Marke schon in der vorletzten Woche. Aktuell drohen die Anteile von Kion auch dauerhaft unter das 61,8 %-Retracement der gesamten Aufwärtsstrecke seit 2020 bei 60,13 EUR einzubrechen und damit das nächste übergeordnete Verkaufssignal zu generieren. Ein Wochenschlusskurs unter der Marke dürfte weitere Abgaben bis 49,83 EUR nach sich ziehen. An dieser Stelle treffen sich eine Unterstützung, das 76,40 %-Retracement und ein Kursziel der Verkaufswelle. Damit könnte dort eine größere Erholung einsetzen. Auf Sicht der kommenden Monate könnte es darunter aber zu einem Einbruch bis an das 2020er-Tief bei 33,20 EUR kommen.

Um die Gefahr eines Absturzes bis 49,83 EUR zu verhindern, müsste zunächst die 60,13-EUR-Marke zurückerobert werden. Darüber warten mit 63,26 und 68,70 EUR jedoch weitere massive Barrieren, an denen sich der Abwärtstrend fortsetzen dürfte.

Charttechnisches Fazit: Bleibt die Aktie von Kion in dieser Wochen unter 60,13 EUR, dürfte die Baisse bis 49,83 EUR fortgesetzt werden. Darunter könnte es in diesem Jahr sogar zu einem Einbruch bis 33,20 EUR kommen.

Kion Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf Kion direkt im Kion-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)