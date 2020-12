KION - Bullen auf dem Vormarsch

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 72,280 € (XETRA)

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. Nach aktuellen Schätzungen wird für das Jahr 2021 ein Gewinn von 3,79 EUR je Aktie erwartet. Das ergibt bei einem aktuellen Kurs von 72,56 EUR ein 2021er KGV von 19,15. Im historischen Vergleich ist ein solches KGV nicht auf der billigen Seite. Allerdings ist die Historie relativ kurz. Der Umsatz soll in 2021 auf ein neues Rekordniveau von 9,19 Mrd. EUR ansteigen.

Die Kion-Aktie erreichte am 02. Oktober 2017 ein Allzeithoch 81,95 EUR. Danach setzte eine große Korrekturbewegung ein. Die Aktie fiel dabei bis 23. März 2020 auf ein Tief bei 33,20 EUR. Nach diesem Tief legte der Aktienkurs wieder stark zu. Im Juli 2020 überwand der Wert erstmals den Abwärtstrend ab Oktober 2017. Anschließend kam es trotz des einen oder anderen Rückschlags zu einer starken Annäherung an das Allzeithoch. Mitte Oktober setzten knapp unterhalb dieses Hochs Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie setzte auf ihren EMA 200 zurück. Dieser Rücksetzer lässt sich auch als etwas überschießender Pullback an den gebrochen Abwärtstrend einordnen.

Nach einem zweimaligen Test des EMAs drehte die Aktie wieder nach oben und brach bereits am 15. Dezember über den Abwärtstrend seit Oktober 2020 aus. Aktuell setzt sie sich nach oben ab.

Wo liegen mögliche Ziele?

Das Chartbild der Kion-Aktie macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte es zu weiteren Gewinnen in Richtung 74,84 EUR und an das Allzeithoch bei 81,95 EUR kommen. Größeres Rallypotenzial würde erst im Falle eines stabilen Ausbruchs über das Allzeithoch frei werden. Ob dieser Ausbruch gelingt, ist allerdings noch völlig ungewiss. Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend ab Oktober bei aktuell 68,62 EUR wäre unschön. Aber erst ein Rückfall unter den EMA 200 bei aktuell 64,81 EUR wäre als klares Verkaufssignal zu werten.

