Kion-Chef Riske hört nach 14 Jahren auf - Rob Smith übernimmt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion bekommt nach 14 Jahren einen neuen Chef. Ab 2022 übernimmt der in Deutschland eingebürgerte US-Amerikaner Rob Smith das Ruder in Frankfurt, wie der MDax -Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte. Der 56-Jährige ist derzeit noch Chef des börsennotierten finnischen Konzerns Konecranes, einem Hersteller von Industriekränen und Containerhafen-Automatisierung.

Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Gordon Riske scheide zum Ende des Jahres aus. Damit verlässt Riske das Unternehmen sechs Monate vor Vertragsende bei Erreichen der regulären Altersgrenze von 65 Jahren. Er wird seinem Nachfolger bis zum regulären Ende der Vertragslaufzeit beratend zur Verfügung stehen, heißt es./knd/jha/