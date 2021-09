KION - Die Rutschpartie hat begonnen

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 84,000 € (XETRA)

In einer dreiteiligen Rally war die Aktie von Kion über das Allzeithoch des Jahres 2017 bei 81,95 EUR ausgebrochen und hatte in der Spitze die 61,8 %-Projektion des ersten Teils des Anstiegs erreicht. An dieser Stelle - bei 93,44 EUR - entbrannte ab Juni ein Richtungskampf, den die Bären wie auf Guidants PROmax erwartet für sich entschieden:

Denn mit dem Bruch der Aufwärtstrendlinie und dem Abverkauf unter die Unterseite einer großen Dreiecksformation wurden zwei Shortsignale generiert und in der Folge auch ein Rückfall unter die Unterstützung bei 84,78 EUR vollzogen.

Nächste Unterstützung wird angesteuert

Damit setzt der Wert aktuell schon an den Support bei 81,95 EUR als nächstes Abwärtsziel zurück. Dort könnte eine leichte Erholung starten. Ein anschließender Bruch der Marke ist aufgrund der vollzogenen Topbildung aber wahrscheinlich und würde zu einer Verkaufswelle bis 78,00 EUR und darunter auf 74,84 EUR führen. Selbst eine mittelfristige Ausweitung der Korrektur bis 69,68 und 66,64 EUR ist denkbar.

Die laufende Verkaufswelle wäre dagegen erst über 89,00 EUR neutralisiert. Ein schwieriges, aktuell kaum lösbares Unterfangen für die Käuferseite.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Kion steht kurz vor der Fortsetzung des Abverkaufs bis 74,84 EUR. Das "rettende Ufer" in Form eines Anstiegs über 89,00 EUR ist weit.

Kion Chartanalyse (Tageschart)

