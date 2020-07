KION GROUP - Wird die Rally noch anhalten?

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 70,060 € (XETRA)

Die Kion Group-Aktie konnte in den letzten Tagen eine sehr starke Rally ausbilden. Innerhalb weniger Tage stieg der Titel um über 25 Prozent an und markierte bei Doch nun 70,90 EUR ein neues Jahreshoch. Das letzte markante Hoch stammte aus dem Jahr 2019 und lag bei 66,61 EUR. Heute kommt der Titel jedoch nicht mehr weiter voran. Dort nun ein größerer Rückgang?

Test des alten Hochs bei 66,61 EUR?

Der ideale Kursverlauf in den kommenden Tagen würde sich folgendermaßen ergeben. Zunächst wäre ohne ein weiteres Hoch ein Rücksetzer bis 66,61 EUR bzw. ~63,00 EUR wünschenswert. Anschließend sollten noch einmal die Bullen Stärke zeigen und ein neues Hoch bei rund 75,00 EUR ausbilden. Erst dann wäre eine größere Korrektur an der Reihe. Diese könnte dann jedoch bereits an der 60,00 EUR-Marke enden.

Auf diesem Kursniveau ist dieser Titel sehr stark unterstützt.

KION GROUP AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)