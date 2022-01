KION - Kaum noch Spielraum für die Bullen

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 91,660 € (XETRA)

Die Kion-Aktie gehört aktuell zu den schwachen Werten im MDAX. Zum Zeitpunkt der Analyse gibt die Aktie um 2,25 % nach und ist damit sogar der schwächste Wert im MDAX. Die Aktie fällt mit diesem Rückschlag auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch vom 16. November bei 103,70 USD zurück.

Diese Abwärtsbewegung führte die Aktie zwar unter das vorherige Allzeithoch bei 93,28 EUR zurück, aber diese Abwärtsbewegung kann auch noch als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab 27. Juli 2021. Die Aktie setzt heute auf den Unterstützungsbereich zwischen 89,69 EUR und 88,11 EUR zurück.

Bullen müssen aufpassen

Die Kion-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Situation. Dreht die Aktie an dieser Stelle wieder nach oben, dann könnte es zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 99,00-99,20 EUR oder sogar bis ca. 112 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 88,11 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 77,58 EUR und damit auf das Tief aus dem Oktober 2021 drohen.

Fazit: Die Kion-Aktie notiert an einem entscheidenden Punkt. An solchen Punkten ergeben sich immer wieder gute CRVs. Aber die Trefferquoten solcher Trades sind nicht sonderlich hoch.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)