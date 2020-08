KION - Konsolidierung läuft an

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 65,800 € (XETRA)

In der jüngsten Betrachtung von Mitte Juli ("KION - Investmentbanken erhöhen Kursziel") war in der allgemeinen Euphorie um die Aktie an dem Tag eine Konsolidierung prognostiziert worden. Genau so kam es. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Trendkanal dominiert das Chartbild

Nach der Analyse vom 15. Juli in (Pfeil türkis im Tageschart unten) haben die Bullen erwartungsgemäß nicht mehr besonders viel auf die Reihe bekommen: Die Aktie ist wieder in den Aufwärtstrendkanal marschiert.

Innerhalb dieses dominierenden Trendkanal muss nun aber in den kommenden Tagen ein Rücksetzer Richtung untere Trendkanalbegrenzungen favorisiert werden - der Weg des geringsten Widerstands ist aktuell südwärts.

Dort bietet sich dann unter Umständen ein antizyklischer mittelfristiger Einstieg an. Bis dahin dominieren hier kurzfristig weiterhin die Abwärtsrisiken, erste antizyklische Käufe kämen im Bereich 60,00 bis 61,00 EUR in Frage. Rutscht die Aktie hingegen aus dem Trendkanal gen Süden heraus, wäre eine größere Korrektur Richtung 55 EUR einzuplanen.Trading-Signale, Trading-Empfehlungen, Trading-Ideen: Im CFD Index Trader liefert Ihnen Rocco Gräfe alles, was Sie für das aktive DAX-Trading mit CFDs benötigen. Jetzt CFD Index Trader abonnieren

