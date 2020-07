KION - Rücklauf nach Zahlen

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 67,020 € (XETRA)

Kion hat heute die Halbjahreszahlen vorgelegt. Nachdem die vorläufigen Zahlen vor gut zwei Wochen noch für einen Kurssprung sorgten, nehmen die Anleger heute Gewinne mit. Der Anfang der Woche vorgestellte Konsolidierungsfahrplan ist folglich intakt. Doch kommen die Bullen noch einmal zurück?

Im Detail sank der Konzernumsatz im Halbjahresvergleich um 10 % auf 3,927 Mrd. EUR. Das EBIT brach deutlich um fast 50 % auf 204,8 Mio. EUR ein, das Konzernergebnis fiel von 1,87 auf 0,46 EUR je Aktie. Erfreulich entwickelte sich dagegen der Auftragseingang, der um 4,8 % auf 4,4 Mrd. EUR zulegte.

Im schwierigen Marktumfeld nutzen Trader heute aber die zuletzt angelaufenen Gewinne für Gewinnmitnahmen. Das führt dazu, dass die Aktie das Kursziel bei 66,64 EUR per Downgap erreicht. Von dort aus könnte bereits die nächste Aufwärtswelle in Richtung 77,60 EUR starten. Kommt es in den kommenden Tagen dagegen zu weiteren Gewinnmitnahmen, bietet sich um 61,60 EUR die nächste Chance auf eine Stabilisierung. Erst wenn der Aufwärtstrend seit März bricht, müsste man sich auf größere Abgaben einstellen.

Alternativ können Anleger auch warten, bis die Aktie wieder Stärke aufbaut und über das Zwischenhoch bei 72,16 EUR ansteigt. In diesem Fall lautet das Ziel ebenfalls 77,60 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 8,81 7,96 8,73 Ergebnis je Aktie in EUR 3,86 1,67 3,41 Gewinnwachstum -56,74 % 104,19 % KGV 17 40 20 KUV 0,9 1,0 0,9 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,04 0,43 1,08 Dividendenrendite 0,06 % 0,64 % 1,61 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)