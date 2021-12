KION - Rücksetzer als Chance?

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 97,000 € (XETRA)

Die Kion-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung erreichte der Wert am 16. November sein aktuelles Allzeithoch bei 103,70 EUR.

Nach einem Rücksetzer bis knapp unter das alte Allzeithoch bei 93,20 EUR zog der Wert zuletzt wieder an und durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend. Seit gestern kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Neuer Rallyschub möglich

Diese Gewinnmitnahmen können als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend eingeordnet werden. Es handelt sich also um einen Versuch, den Ausbruch zu bestätigen. Im Rahmen dieses Versuchs kann die Aktie kurzfristig noch auf ca. 95,55 EUR zurücksetzen. Zwingend notwendig ist ein solcher Rücksetzer nicht mehr. Der Test des 50 % Retracements bei 96,64 EUR könnte bereits die Grundlage für eine weitere Rally sein. Diese Rally könnte in einem ersten Schritt zu Gewinnen in Richtung 103,70 EUR und später bis 123,10 EUR führen.

Sollte der Wert allerdings unter 95,55 EUR abfallen, dann könnte es zu einem erneuten Rückfall in Richtung 93,28-92,10 EUR kommen.

Fazit: Die Bullen haben die besseren Karten. In einigen Tagen kann es zu neuen Allzeithochs kommen.

