Kion will eine höhere Dividende an die Investoren auszahlen

Der Gabelstaplerhersteller Kion Group AG (ISIN: DE000KGX8881) will eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 77,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,93 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 11. Mai 2022 statt. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,41 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2021 um 23,4 Prozent auf 10,3 Mrd. Euro. Der wertmäßige Auftragseingang konnte um 32,2 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 12,48 Mrd. Euro gesteigert werden. Das bereinigte EBIT legte um 53,9 Prozent auf 841,8 Mio. Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 8,2 Prozent (Vorjahr: 6,6 Prozent). Das Konzernergebnis stieg auf 568 Mio. Euro (Vorjahr: 210,9 Mio. Euro).

Kion rechnet für 2022 beim Konzernumsatz mit einem Zielwert zwischen 11 Mrd. Euro und 12 Mrd. Euro. Für das bereinigte EBIT wird ein Zielkorridor von 1,01 Mrd. Euro bis 1,15 Mrd. Euro angestrebt.

Die Kion Group mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen. Es werden aktuell mehr als 39.600 Mitarbeiter beschäftigt. Seit dem 28. Juni 2013 wird der Titel an der Börse gehandelt. Der Startkurs lag bei 24,19 Euro. Die Aktie ist im MDAX gelistet.

