Kioxia erhält den Invention Prize 2021 der National Commendation for Invention

Die Kioxia Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen für die Technologie zur Verlängerung der Lebensdauer von Halbleiter-Flash-Speichern (Patent-Nr. 4461170) mit dem Invention Prize der National Commendation for Invention 2021 ausgezeichnet wurde. Die seit 1919 existierende National Commendation for Invention ist ein japanisches Programm zur Förderung von Wissenschaft, Technologie und Industrie, in dessen Rahmen herausragende Erfindungen, Ideen und Designs ausgezeichnet werden.

Preisträger (alle Mitarbeiter der SSD-Abteilung von Kioxia):

Kazuya Kitsunai, Spezialist

Shinichi Kanno, Leitender Spezialist

Hirokuni Yano, Gruppenleiter

Toshikatsu Hida, Leitender Spezialist

Junji Yano, Leitender Spezialist

Die preisgekrönte Technologie von Kioxia bietet eine bahnbrechende Methode zur Verlängerung der Lebensdauer von Flash-Speicher in SSDs. Diese Fähigkeit wird in Rechenzentren zunehmend benötigt, um die wachsende Nachfrage nach äußerst zuverlässigen Speichern mit hohen Kapazitäten zu erfüllen.

Im Gegensatz zur konventionellen Wear-Leveling-Technologie, die die Anzahl der Datenlöschungen in jeder Speicherzelle ausgleicht, minimiert die neue Technologie die Datenlöschintervalle, die die Lebensdauer des Flash-Speichers verkürzen können. Die Technologie von Kioxia sichert eine bestimmte Zeitspanne von Löschintervallen über die Speicherzellen hinweg, indem sie die Daten auf Bereiche verteilt, die länger leer geblieben sind, was eine Überlastung eines bestimmten Bereichs verhindert. Zusätzlich klassifiziert die Technologie lange bestehende Daten als kalte Daten, die wahrscheinlich nicht neu geschrieben werden, und überträgt diese Daten in leere Bereiche, in denen relativ häufig gelöscht wird. Dadurch wird verhindert, dass sich das Neuschreiben in bestimmten Bereichen über kurze Zeiträume konzentriert.

Kioxias bahnbrechende Technologie wurde außerdem mit einem Invention Encouragement Prize der Local Commendation for Invention of Kanto 2020 ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Kioxia den Imperial Invention Prize 2020, die höchstrangige Auszeichnung des Programms, für einen 3D-Flash-Speicherbaustein mit hoher Dichte und die dazugehörige Fertigungstechnologie.

Kioxia engagiert sich orientiert an seiner Mission, die Welt mit Speicher zu bereichern, in der Forschung und Technologieentwicklung, die Menschen auf der ganzen Welt einen Mehrwert bringt.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH™, gestaltet die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

