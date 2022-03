Kirchenführer in Montenegro: Westen ist am Ukraine-Krieg schuld

PODGORICA (dpa-AFX) - Der oberste Würdenträger der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro, Joanikije, schreibt dem Westen die Schuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu. "Der Kampf dauert seit über hundert Jahren an, seitdem das Übel der Gottlosigkeit, des Atheismus und des Kommunismus aus dem protestantischen Europa zu uns gekommen ist", sagte der Metropolit am Sonntag in einer Predigt in der serbisch-orthodoxen Kathedrale der Hauptstadt Podgorica.

Die Gläubigen müssten nun "Mitleid empfinden für das orthodoxe Volk in der Ukraine, zu Gott beten für dieses Volk, das leider miteinander in Streit geraten ist". Den Montenegrinern sei dies nicht fremd. Auch in dem kleinen Balkanland gebe es Spaltungen und Streitigkeiten. "Selbst für Montenegro gibt es den Plan, es zu einer kleinen Ukraine zu machen", sagte Joanikije.

Die serbisch-orthodoxe Kirche, zu der sich die meisten Gläubigen im Land bekennen, wird von der Mutterkirche in Serbien gesteuert. Sie erkennt die staatliche Identität Montenegros nicht an, das seit 2006 unabhängig von Serbien ist. In seiner Predigt zielte Joanikije auf den Konflikt ab, der zwischen der serbisch-orthodoxen Kirche und ethnischen Serben sowie jenem Teil der Gesellschaft besteht, der sich zum montenegrinischen Staat bekennt./gm/DP/he