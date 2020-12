KIRKLAND'S - Die Bullen dekorieren um

Kirkland's ist eine Handelskette aus den USA, die sich voll und ganz dem Thema Dekoration, Textilien, Accessoires und Geschenke verschrieben hat. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1966 gegründet und ist seit dem Jahr 2002 börsennotiert.

Der Langfristchart sieht extrem wild aus. Gemessen am Aktienkurs könnte man meinen, das Unternehmen stand 2008 und im ersten Quartal 2020 bereits am Rande des Ruins. Die Aktie stieg aber in den vergangenen Monaten wie Phönix aus der Asche empor.

Auch fundamental läuft es inzwischen wieder blendend. Nach Verlusten im Vorjahr gelang Kirkland's in den vergangenen Monaten der Turnaround. Alleine im dritten Quartal verbesserte sich der operative Gewinn bei nahezu stagnierenden Umsätzen von -14,2 Mio. USD in der Vorjahresperiode auf +13,1 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. 37,2 Mio. USD Cash schlummern in der Kasse, das Unternehmen ist komplett schuldenfrei. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit gut 280 Mio. USD, es handelt sich folglich um einen Nebenwert.

Die Analystenschätzungen sehen interessant aus. Sollte es Kirkland's tatsächlich schaffen, den Umsatz nächstes Jahr auf gut 577 Mio. USD und den Gewinn je Aktie auf 1,33 USD zu steigern, lägen das KUV bei etwa 0,5 und das KGV bei 15. Damit ist der Wert für US-Verhältnisse schon fast als Schnäppchen zu bezeichnen, auch nach der bereits absolvierten Rally. Der Haken: Bislang covert die Aktie wohl nur ein Analyst, die Aussagekraft der Prognosen ist folglich eingeschränkt.

Das Chartbild sieht kurzfristig exzellent aus. Nach zwei Wochen der Konsolidierung auf hohem Niveau nimmt der Wert Fahrt auf und versucht den Widerstand bei 19,98 USD zu knacken. Gelingt dies möglichst dynamisch und auch signifikant per Schlusskursbasis, wäre die Aufwärtsbewegung untermauert. Bei 24,36 und 29,47 USD liegen in diesem Fall die nächsten Ziele im Chart. Absicherungen sind bereits unter dem Verlaufstief bei 16,27 USD möglich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 603,88 551,20 577,22 Ergebnis je Aktie in USD -3,79 0,85 1,33 KGV - 24 15 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

