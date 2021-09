KKR will Zooplus nicht mehr übernehmen und beendet Gespräche - Aktie unter Druck

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Übernahmekampf um Zooplus hat ein Interessent das Handtuch geworfen. Der Finanzinvestor KKR habe die Gespräche über eine Offerte "angesichts der jüngsten Entwicklungen" beendet, teilte der Onlinehändler für Tierbedarf am Mittwoch in München mit. Der Zooplus-Kurs gab zuletzt um 2,5 Prozent auf 468 Euro nach.

Am späten Sonntagabend hatte der Finanzinvestor Hellman & Friedman seine Offerte um fast ein Fünftel auf 460 Euro je Aktie in bar erhöht. Damit sollten "anhaltende Spekulationen" über andere Angebote Dritter beendet werden, hieß es zur Begründung. Mit der am Vortag offiziell gestarteten Offerte werden die Aktien des SDax -Unternehmens mit knapp 3,3 Milliarden Euro bewertet.

Beim Investor EQT hatte Zooplus bislang nur Gespräche bestätigt. Diese waren früheren Angaben zufolge aber noch vollkommen offen./ngu/jha/