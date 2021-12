KLA - Aktie mit bullischer Konsolidierung?

KLA Corp. - WKN: 865884 - ISIN: US4824801009 - Kurs: 409,400 $ ( Nasdaq

Die Aktie des amerikanischen Halbleiterwertes KLA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2021 brach die Aktie über eine langfristige obere Trendbegrenzung nach oben aus.

Über mehrere Zwischenstationen kletterte der Aktienkurs anschließend auf das aktuelle Allzeithoch bei 428,22 USD. Dieses Hoch stammt vom 01. Dezember 2021.

Seitdem konsolidiert der Wert in einer bullischen Flagge. Am Montag testete er das log. 38,2 % des Rallyabschnitts ab 12. Oktober bei 382,20 USD. Gestern riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 393,13 USD und 401,06 USD und zog anschließend an die obere Begrenzung der Flagge an. Diese verläuft heute 410,73 USD.

Weitere Kaufwelle deutet sich an

Gelingt der KLA-Aktie ein stabiler Ausbruch aus der Flagge, dann ergäbe sich ein neues mittelfristiges Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 447,04 USD und möglicherweise sogar 513,92 USD ansteigen.

Sollte der Wert allerdings doch noch unter 382,20 USD abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung drohen. Eine solche Bewegung könnte zu Abgaben in Richtung 359,69 USD oder sogar 346,90 USD führen.

Fazit: Die KLA-Aktie konsolidiert seit einigen Tagen bullisch und hat dabei eine wichtige Unterstützung verteidigt. Trotz des deutlichen Anstiegs gestern fehlt aber noch der Startschuss für eine weitere mittelfristige Rally.

KLA - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)