KLA - An wichtiger Hürde angekommen

Die Aktie des Halbleiterwertes KLA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2021 brach die Aktie über eine obere Pullbacklinie nach oben aus. Am 05. April markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 359,69 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Seitwärtsbewegung. Diese Seitwärtsbewegung wird durch die alte obere Pullbacklinie auf der Unterseite begrenzt. Diese liegt bei 298,89 USD.

Am Freitag kletterte die Aktie fast an sein Allzeithoch. Dabei riss der Wert ein Aufwärtsgap zwischen 348,89 USD und 350,31 USD. Nach einer starken Eröffnung fiel der Wert am Freitag schnell wieder zurück, erholte sich dann wieder. Im späten Handel kam wieder Verkaufsdruck auf. Die Kerze vom Freitag macht einen klar bärischen Eindruck.

Entscheidung steht an

Die KLA-Aktie könnte an dieser Stelle wieder nach unten abdrehen und in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung abfallen. Ein Tagesschlusskurs unter 346,90 EUR wäre ein erster kleiner Hinweis für eine solche Bewegung. Sollte der Wert per Tagesschlusskurs auf ein neues Allzeithoch ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine Rally in Richtung 439,52 USD möglich.

Fazit: Man sollte noch etwas Geuld aufbringen und die Entscheidung abwarten.

