KLA - Hebt diese Highflyer-Aktie wieder ab?

KLA Corp. - WKN: 865884 - ISIN: US4824801009 - Kurs: 294,100 $ (NASDAQ)

KLA Corporation (ehemals KLA-Tencor Corp.) liefert als einer der führenden Anbieter Lösungen in den Bereichen Prozesssteuerung und Ertragsmanagement für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Das Portfolio von Produkten, Software, Analyse, Dienstleistungen und Expertise entstand, um Herstellern von integrierten Schaltkreisen zu helfen, ihre Erträge durch den ganzen Wafer-Herstellungsprozess hindurch zu managen, angefangen bei der Gewinnanalyse von Forschung und Entwicklung bis hin zur Massenproduktion.

Die KLA-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Am 07. Januar gelang der Ausbruch über eine potenzielle obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung ab März 2009. Dieser Ausbruch erfolgte auf einem Niveau von 268,89 USD. Danach schosss der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 342,21 USD nach oben.

In der Korrekturbewegung der letzten Wochen wurde dieser letzte Rallyschub fast vollständig abverkauft. Die Aktie fiel am Montag auf die alte obere Pullbacklinie zurück. Gestern gehörte sie um 7,27 % nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500. Sie schloss am EMA 50 bei aktuell 294,11 USD, unter den sie erst am Donnerstag gefallen ist.

Startet jetzt ene neue Rally?

Die KLA-Aktie hat gestern einen ersten wichtigen Schritt unternommen, um zu einer neuen Rally ansetzen zu können. Aber sie müsste noch weitere gehen. Eine Rückkehr über den EMA 50 wäre der nächste Schritt. Und dann stünde der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, der heute bei ca. 317,68 USD verläuft, an. Erst wenn die Aktie all diese Schritte gegangen ist, gibt es ein neues mittelfristiges Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Aktie bis ca. 360 USD oder sogar in Richtung 400 USD ansteigen.

Sollte die Aktie aber unter das Tief vom Montag bei 273,24 USD bzw. unter 268,89 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall würde eine größere Korrektur in Richtung EMA 200 bei aktuell 24082 USD und später evtl. sogar 179,95 USD drohen.

KLA - Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)