KLA steigert die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Der amerikanische Technologiekonzern KLA Corporation (ISIN: US4824801009, NYSE: KLAC) gab am Donnerstag eine Quartalsdividende von 1,05 US-Dollar je Aktie bekannt. Damit wird die Quartalsdividende um 17 Prozent oder 15 Cents angehoben. Die Anhebung wurde bereits Ende Juli avisiert.

Dies ist die zwölfte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die erste Dividendenzahlung erfolgte im Jahr 2005 (0,12 US-Dollar vierteljährlich). Investoren erhalten die Zahlung am 1. September 2021 (Record day: 16. August 2021). Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 353,71 US-Dollar bei 1,19 Prozent (Stand: 5. August 2021).

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 wurde ein Umsatz von 1,93 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 1,46 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Juli 2021 berichtet wurde. Der Ertrag (GAAP) lag bei 633 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 411 Mio. US-Dollar im Vorjahr. KLA entstand 1997 aufgrund der Fusion der Unternehmen KLA Instruments und Tencor Instruments. Der Konzern hat seinen Firmensitz im kalifornischen Milpitas und bietet Lösungen in den Bereichen Prozesssteuerung und Ertragsmanagement für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie.

Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 36,62 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 54,23 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. August 2021).

Redaktion MyDividends.de