KLA - Vor Rekordjagd?

Die KLA-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung brach der Wert im Januar 2021 über eine langfristige obere Trendbegrenzung aus und erreichte am 05. April ein Allzeithoch bei 359,69 USD.

Anschließend schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung ein, welche durch die alte obere Trendbegrenzung auf der Unterseite begrenzt wurde.

Am Freitag näherte sich der Wert seinem Allzeithoch an und bildete dort eine bärische Tageskerze aus. Diese Kerze löste allerdings keine Verkäufe aus. Die Aktie brach gestern mit einer langen weißen Tageskerze auf ein neues Allzeithoch aus.

Kaufwelle voraus

Das Chartbild der KLA-Aktie macht nach dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch einen klar bullischen Eindruck. Sie könnte in den nächsten Tagen zu einer Rally in Richtung 439,52 USD ansetzen. Ein Rückfall unter 346,90 USD würde nicht in dieses Szenario passen. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall an die altere obere Trendbegrenzung kommen, was zu Abgaben in Richtung 300 USD führen könnte.

Fazit: Mit dem gestrigen Ausbruch kam es zu einem neuen Kaufsignal, das eine größere Rally einleiten könnte.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)