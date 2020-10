Kleine Windel, große Hilfe – Die Pampers Preemie Protection Windel unterstützt kleine Kämpfer dabei, sich groß zu schlafen

Eine der liebsten Beschäftigungen von Neugeborenen? Neben Kuscheln mit den Eltern ganz weit vorn: Schlafen! In den ersten Monaten verbringen die Kleinen im Durchschnitt 75% ihres Tages im Land der Träume. Schlaf, den sie für ihre gesunde und glückliche Entwicklung benötigen. Für Frühchen ist ein ungestörter Schlaf besonders bedeutsam, daher verbringen sie sogar 90% des Tages, das sind ca. 22 Stunden, damit. Um diesen besonders wertvollen Schlaf zu unterstützen, hat Pampers zusammen mit Experten, die Preemie Protection Windel speziell für Frühgeborene entwickelt. Die Preemie Protection Windel bietet Frühchen den bestmöglichen Schutz für einen ungestörten Schlaf und ihre Entwicklung. Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages am 17. November möchte Pampers Frühchen und ihren Familien weitere Unterstützung zukommen lassen.

Mehr als 9% aller Geburten in Deutschland sind Frühgeburten1

Schlaf ist für diese kleinen Kämpfer besonders wertvoll, da sich in den Schlafphasen ihre Gehirnfunktion und somit jegliche Körperfunktionen entwickeln. Durch Umweltreize wie Licht, Geräusche oder Untersuchungen auf der Frühchenstation kann dieser schnell gestört werden. Auch der Windelwechsel kann eine dieser Störungen sein. Um das Aufwecken zu minimieren und den Kleinsten die bestmögliche Unterstützung in ihrer Entwicklung zu bieten, hat Pampers in Zusammenarbeit mit über 800 Krankenpfleger*innen und Kinderärzt*innen die Preemie Protection Windel entwickelt. Diese Windel soll mit ihren speziellen Anpassungen dem Krankenhauspersonal die Pflege einfacher machen und den Schlaf der Frühchen unterstützen, damit sie sich in aller Ruhe groß schlafen können.

Was ist das Besondere an der Pampers Preemie Protection Windel?

P3 passt Babys, die weniger als 800g wiegen und ist dreimal so klein wie eine Neugeborenenwindel (Größe 0)

Beim Windelkauf Frühchen und ihre Familien unterstützen

Der Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November soll über das Thema Frühgeburt und ihre Folgen aufklären. Das Ziel von Pampers ist es, dass alle Babys glücklich und gesund aufwachsen können. Deshalb will Pampers anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages, neben der Bereitstellung der Preemie Protection Windel für Krankenhäuser undFrühgeborenenstationen, Familien mit Frühchen weitere Unterstützung zukommen lassen:

Deswegen spendet Pampers für jede Packung Windeln die im Zeitraum: 01.11-12.12.2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz gekauft wird eine Frühchenwindel bzw. den Gegenwert (11 Cent) an Krankenhäuser & Frühgeborenen Organisationen - bis zu einem maximalen Spendenaufkommen von 1 Mio. Stück.

So werden Projekte von wellcome2 unterstützt, die Frühchen und ihren Familien zugutekommen. Mit dieser Unterstützung kann u.a. eine telefonische Sprechstunde betroffene Familien mit einer speziell für Frühchen ausgebildeten Hebamme ermöglicht werden. Zusätzlich werden Aufklärungsprojekte über bestehende Unterstützungsangebote gefördert.

1 BV „Das frühgeborene Kind“ e.V., Pressemappe 2018

2 Die wellcome gGmbH ist ein Sozialunternehmen und einer der Social Franchise Pioniere in Deutschland. wellcome entwickelt Angebote für Familien und möchte Eltern damit ermutigen, sich auf das Abenteuer Familie einzulassen, mehr Informationen www.wellcome-online.de

