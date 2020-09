Kleiner Hinweis: Dieses Zitat von Warren Buffett über das Reichwerden ist immer noch aktuell!

Warren Buffett ist ein Quell der Inspiration, wenn es um das langfristige, unternehmensorientierte Investieren geht. Seine Zitate sind teilweise zeitlose Klassiker, die stets aktuell sind. Egal ob die Börsen gerade in einer Top- oder auch in einer Flop-Verfassung sind.

Ein Zitat, das jetzt noch immer aktuell ist, handelt davon, wie man als Investor reich werden kann. Warren Buffetts relativ einfache Antwort darauf? Kaufe einen Dollar und zahle nur 50 Cent dafür.

Natürlich gibt es solche Chancen nicht wirklich. Gerade jetzt könnte dieses Zitat von Warren Buffett allerdings wichtiger denn je werden, was wiederum unterstreicht: Das Zitat vom Orakel von Omaha ist noch immer aktuell.

Günstige Aktien existieren immer noch!

Das Zitat von Warren Buffett sollte allerdings selektiv betrachtet werden. Auch Warren Buffett hat die Äußerung damals in der Intention getätigt, dass günstige Chancen nicht wie Sand am Meer existieren. Allerdings gibt es selbst in der aktuellen Zeit noch immer preiswerte Chancen.

DAX, S&P 500 und Co. stehen zwar relativ hoch. Allerdings hat das weitgehend Tech-affine Unternehmen und deren Aktien betroffen. Eine ganze Reihe günstiger und regelrecht preiswerter Chancen könnte es noch immer geben. Ein paar Beispiele gefällig? Ja, warum nicht.

Die Aktie von DAX-Dividendenaristokrat Fresenius wird trotz defensivem Geschäftsmodell noch immer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 bewertet. Die Anteilsscheine von AT&T kommen auf eine Dividendenrendite von ca. 7 % bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sogar unter 10. Das könnten solche preiswerte Value-Chancen sein. Vor allem, wenn man als Investor Zeit hat, den Zins- und Zinseszinseffekt den Vermögensaufbau beschleunigen zu lassen.

Selbst Value-Aktien und Dividendenaristokraten sind preiswert bewertet. Das könnte eine spannende Möglichkeit sein, dieses Zitat von Warren Buffett jetzt richtig zu interpretieren.

Auch beim Wachstum gilt: Qualität zum halben Preis!

Allerdings sind es nicht nur Value- und fundamental günstige Aktien, die in diesem Kontext gemeint sein können. Nein, sondern auch wachstumsstarke Aktien können mit diesem Zitat gemeint sein. In einigen Fällen existiert auch hier die Chance, einen metaphorischen US-Dollar für 50 Cent zu kaufen. Oder eben einen Euro für 50 Cent.

Es gilt auch hier jedoch, selektiv zu sein. Möglicherweise sogar besonders selektiv, da gerade viele Corona-Profiteure zuletzt ordentlich im Wert gestiegen sind. Trotzdem gilt es, die Vision hinter dem Unternehmen zu ergründen und die langfristigen Aussichten zu bewerten. In einigen Fällen dürfte das Potenzial in diesem Fall noch nicht ausgereizt sein.

Welche Aktien das sind? Das könnte eine bedeutend kniffligere Wahl sein. Generell sind Trends wie Streaming, E-Commerce und Digitalisierung jedoch spannende Themen, die langfristig noch nicht ausgereizt werden müssen. Und bei denen Foolishe Investoren mit einem selektiven Blick noch spannende Chancen identifizieren können.

Warren Buffett: So wirst du reich!

Reich werden ist daher eigentlich gar nicht so schwierig, wenn es nach Warren Buffett geht. Kaufe einen Dollar für 50 Cent, wiederhole es so oft wie möglich und als Investor wirst du über Jahre und Jahrzehnte ein beträchtliches Vermögen anhäufen. Das gilt auch heute noch, trotz der Hochstände von DAX und S&P 500. Wer in günstige Aktien oder auch wachstumsstarke Aktien investiert und diesem Rat folgt, könnte selbst jetzt clevere Entscheidungen treffen. Selbst Warren Buffett zeigt das, indem er jetzt weiterhin in aussichtsreiche Aktien investiert.

