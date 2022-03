Klima-Think Tank - Banken untergraben eigene Klimaziele

London (Reuters) - Dreißig der größten Finanzinstitute der Welt untergraben ihren eigenen Einsatz zur Senkung von CO2-Emissionen, indem sie Lobbyarbeit gegen Klimaregelungen betreiben und neue Projekte für fossile Brennstoffe finanzieren.

Dies stellt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des in London ansässigen Klima-Think Tanks InfluenceMap fest. Demnach sind alle 30 Finanzinstitute Mitglieder von Industrieverbänden, die in der Europäischen Union, in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten beständig Lobbyarbeit betrieben, um wichtige Maßnahmen zur nachhaltigen Finanzierung zu schwächen.

"Diese globalen Finanzinstitutionen haben erheblichen wirtschaftlichen und politischen Einfluss, und sie verzögern Maßnahmen, die für die Bewältigung der Klimakrise unerlässlich sind", sagt Eden Coates, die Autorin des Berichts."Wenn sie es ernst meinen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, sollten sie konkrete und umsetzbare kurzfristige Ziele für alle Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit festlegen."

Viele Banken haben sich zu einem "Netto-Null"-Ziel bis 2050 verpflichtet, und mehrere haben versprochen, ihre direkten Treibhausgasemissionen sowie die ihrer Kunden zu reduzieren, um den Anstieg der globalen Temperaturen gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken.

Weltweit tätige Banken wie die Deutsche Bank, JPMorgan oder HSBC sind Mitglieder der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Net Zero Banking Alliance. Sie haben damit begonnen, konkrete Ziele für die Senkung der von ihnen finanzierten Emissionen in der Öl-und Gasbranche bis 2030 bekannt zu geben. Einige Experten halten die Ziele für einen guten Anfang und argumentieren, dass die Kreditgeber während der Energiewende weiterhin mit den fossilen Energieriesen zusammenarbeiten müssen.

Dem Bericht von InfluenceMap zufolge haben sich zwar viele Banken zu umfangreichen Dekarbonisierungszielen verpflichtet, aber nur wenige hätten sinnvolle Maßnahmen zum Ausschluss fossiler Brennstoffe verabschiedet. Nach den Berechnungen des Klima-Think Tanks haben die Bankbereiche der 30 untersuchten Finanzunternehmen in den Jahren 2020 und 2021 zusammen mindestens 740 Milliarden Dollar an Primärfinanzierung für Unternehmen bereitgestellt, die mit fossilen Brennstoffen zu tun hätten. Dabei habe es sich vor allem um Unternehmenskredite und die Übernahme von Anleihen gehandelt.