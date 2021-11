Klimagipfel im Endspurt - Mühen um gemeinsamen Zieleinlauf

Glasgow (Reuters) - Am letzten Tag des Weltklimagipfels ringen die Chef-Verhandler aus fast 200 Staaten um eine gemeinsame Erklärung zur Begrenzung der Erd-Erwärmung.

Ein neuer Entwurf des Dokuments, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde, fordert die Staaten zwar weiter zu neuen Zielvorgaben innerhalb eines Jahres auf. Die Formulierungen zu einem Verzicht auf den Einsatz von Kohle, Öl oder Gas wurden aber abgeschwächt. Im Entwurf fehlen zudem konkrete Zusagen der Industrieländer, wie den ärmsten Staaten bei der Anpassung an den Klimawandel und bei Schäden durch Stürme oder Überschwemmungen geholfen wird. Unklar sind zudem noch Regeln, wie etwa durch Industrie- in Entwicklungsländern finanzierte Projekte auf die jeweiligen Klimaziele angerechnet werden. Doppelzählungen sollen hier vermieden werden. Es gilt als möglich, dass wegen der ungelösten Fragen das Treffen in Glasgow bis Samstag verlängert wird.

Im Entwurf für die Abschlusserklärung bekennen sich die Staaten zum Ziel, die Erd-Erwärmung auf möglichst maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die deutsche Verhandlungsführerin, Umweltministerin Svenja Schulze, wertete dies als Erfolg. "Noch in Paris haben alle davon gesprochen, dass man zwei Grad, besser 1,5 Grad erreicht. Jetzt reden alle schon ganz selbstverständlich von 1,5 Grad, das ist schon eine Weiterentwicklung, dass man sich mehr vorstellt", sagte die SPD-Politikerin dem Sender Radio-Eins vom RBB.

Allerdings wird im Entwurf auch mit "ernster Sorge" festgestellt, dass die bisherigen Zusagen der Staaten dafür nicht ausreichen. Nach Expertenschätzung wird sich die Welttemperatur, selbst wenn alle Zusagen erfüllt werden, um mindestens 2,4 Grad erhöhen. Jetzt sind bereits 1,1 Grad erreicht.

Da die kommende Dekade als entscheidend gilt, sollen die Staaten laut dem Entwurf bis zum nächsten Gipfel Ende 2022 erhöhte Ziele vorlegen. Deutschland hatte diese Formulierung als unscharf kritisiert, da die größten Emittenten liefern müssten. Gemeint war damit in erster Linie China, das seine Ziele anders als andere Industrienationen praktisch unverändert gelassen hatte. China steht für fast ein Drittel der weltweiten Emissionen.

VEREINBARUNG AM RANDE DES GIPFELS POSITIV BEWERTET

Überwiegend positiv wurde daher eine Vereinbarung am Rande der Konferenz zwischen China und dem zweitgrößten Klimasünder USA aufgenommen. Die beiden in vielen Fragen zerstrittenen Wirtschaftsrivalen schlossen überraschend einen Pakt zur Reduzierung von Methan-Emissionen, den Schutz von Wäldern und einen Kohle-Ausstieg. 2025 wolle man zudem neue Klimaziele für die Zeit bis 2035 bekanntgeben. Inhaltlich gilt dies zwar als zuwenig konkret und unzureichend. Dass die Rivalen aber zusammenarbeiten wollen, gilt als gutes Zeichen.

Schon zu Beginn des Treffens hatten sich über 100 Staaten unter Führung der USA und der EU auf eine Kürzung des Ausstoßes des besonders klimaschädlichen Methans verständigt. Bis 2030 soll dieser um 30 Prozent gekürzt werden. Eine weitere Vereinbarung einer Staatengruppe mit Deutschland bezog sich auf die Unterstützung Südafrikas, damit das Schwellenland den Kohle-Ausstieg bewältigt. Zudem beschloss eine Staatengruppe das Ende der öffentlichen Finanzierung nicht nur von Kohle-, sondern auch von Öl- und Gasprojekten in anderen Ländern. Während sich Deutschland hier anschloss, unterschrieb es einen Vorstoß zum Ende von Verbrenner-Autos ab 2040 nicht. In der amtierenden Regierung gibt es hier unterschiedliche Auffassungen zum Einsatz von synthetischem Kraftstoff. Auch die geplante Ampel-Koalition hatte hier im Sondierungspapier noch keine klare Haltung erkennen lassen.

Grünen-Parteichef Robert Habeck kritisierte im RBB-Inforadio die deutsche Delegation als zu passiv. "Wir haben ja eine Absprache mit der geschäftsführenden Bundesregierung, dass sie nicht noch auf den letzten Metern Fakten schaffen kann, außer sie nimmt Rücksprache mit uns", sagte er. "Das wäre natürlich möglich gewesen, ist aber nicht erfolgt." Die Grünen dringen darauf, dass die neue Bundesregierung mit SPD und FDP den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt.