Klimaschützer warten auf Osloer Urteil zu arktischen Ölbohrungen

OSLO (dpa-AFX) - Nach sieben Tagen vor dem Obersten Gericht von Norwegen warten Klimaschützer nun auf ein Urteil, das unter Umständen weitreichende Auswirkungen auf künftige Ölbohrungen haben könnte. Am letzten Anhörungstag zur Klimaklage von Greenpeace und weiteren Klimaschutzorganisationen gegen den norwegischen Staat appellierten die Kläger am Donnerstag eindringlich an die Richter, bei ihren Erwägungen auch an künftige Generationen zu denken. Ein Datum für die Urteilsverkündung wurde dem Gericht zufolge noch nicht festgelegt.

"Künftige Generationen, unsere Enkelkinder, werden die Klimakrise in einer völlig anderen Weise spüren als die Mitglieder des Gerichts", sagte Anwältin Cathrine Hambro nach Angaben von Greenpeace in ihrem Schlussplädoyer. "Und diese Enkelkinder werden wissen wollen, ob sie einen Großvater oder eine Großmutter am Obersten Gerichtshof Norwegens gehabt haben."

Greenpeace, die Umweltschutzorganisation Natur & Jugend und zwei Unterstützergruppen werfen dem Staat vor, mit der Zulassung der Bohrungen gegen den als Umweltparagrafen bekannten Paragrafen 112 der norwegischen Verfassung verstoßen zu haben, wonach die Bevölkerung ein Recht auf eine gesunde Umwelt habe. Norwegens Regierung ist dagegen der Ansicht, dass der Beschluss die politischen Prozesse gründlich durchlaufen habe und verfassungskonform gewesen sei.

Norwegen hatte 2016 erstmals seit 20 Jahren neue Ölbohrungen in der arktischen Barentssee gestattet - nach Angaben von Greenpeace fast zeitgleich mit der Ratifizierung des Weltklimaabkommens von Paris durch Norwegen. Dagegen hatten die Klimaschützer Klage eingereicht, waren damit aber vor zwei Vorinstanzen gescheitert. Deshalb gingen sie vor das Oberste Gericht in diesem Jahr in Berufung./trs/DP/zb