Klingbeil kritisiert Corona-Demonstranten scharf

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Teilnehmer an den bundesweiten Corona-Demonstrationen scharf kritisiert. Tausendfache Regelverstöße seien nicht zu tolerieren und müssten schärfer bestraft werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). "Natürlich hat jeder Mensch in diesem Land das Recht, die Regierung zu kritisieren und seinen Unmut auf die Straße zu tragen. Aber die Hygieneregeln gelten auch für Demonstranten", betonte Klingbeil.

Die Teilnehmer müssten außerdem hinterfragen, mit wem sie da auf die Straße gingen. "Wenn aber jemand auf eine Demonstration geht, wo links und rechts die Nazis grölen und ihre Reichsflaggen schwenken, dann trägt er eine Mitverantwortung für das, was da passiert", betonte Klingbeil. Journalisten anzugreifen und jeden Andersdenkenden niederzubrüllen, habe auch nicht mehr viel mit Meinungsfreiheit zu tun.

Der Generalsekretär sagte, es ärgere ihn, wenn Menschen die Hygieneregeln ignorierten. "Diejenigen die leichtfertig keinen Abstand halten und die Maskenpflicht ignorieren, gefährden damit auch, dass Kinder wieder in die Schule gehen und Arbeitsplätze gesichert werden können. Das ist rücksichtslos und unverantwortlich." Er erwarte auch von der Deutschen Bahn, dass sie die Maskenpflicht in Zügen konsequent durchsetzt.

Erst am vergangenen Samstag waren in Berlin Tausende Menschen gegen die Corona-Auflagen auf die Straße gegangen - viele ohne Mund-Nase-Schutz und ohne Mindestabstand. Für dieses Wochenende ist unter anderem in Stuttgart eine Demonstration angemeldet./tam/DP/fba