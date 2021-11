Klingbeil lässt Kandidatur für SPD-Parteivorsitz offen

Berlin (Reuters) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil lässt eine Kandidatur für den Parteivorsitz offen.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Klingbeil: "Es ehrt mich sehr, dass mein Name für die Aufgabe des SPD-Vorsitzenden genannt wird." Der Vorsitz sei "ein sehr wichtiges, traditionsträchtiges und reizvolles Amt, in dem man viel bewegen kann".

Die Neuwahl der Parteispitze steht auf einem regulären Bundesparteitag am zweiten Dezember-Wochenende an. Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans tritt nicht erneut an. In der SPD wird Insidern zufolge damit gerechnet, dass Klingbeil kandidiert. Co-Parteichefin Saskia Esken will Parteikreisen zufolge bis kommenden Montag entscheiden, ob sie erneut antritt. Der Vorstand will dann einen Vorschlag für die Parteispitze machen. Im Gespräch als weibliche Co-Parteichefin ist auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig.

Klingbeil will an der Doppelspitze festhalten. Sie habe sich bewährt, sagte er dem RND. "Als wir sie als Möglichkeit eingeführt haben, stand die SPD ganz anders da als heute. Zwei Vorsitzende, die im Team arbeiten, tun der SPD gut."