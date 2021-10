Klingbeil sieht "gemeinsames Verständnis" der Ampel-Partner

Berlin (Reuters) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat bekräftigt, dass bis Freitag eine gemeinsame Grundlage für den Abschluss der Sondierungen zur Bildung einer Ampel-Koalition erarbeitet sein soll. "Unser Anspruch ist es, dann etwas auf den Tisch zu legen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch mit Blick auf seine Gespräche mit FDP-Generalsekretär Volker Wissing sowie dem Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, am heutigen Tag. Man sei zwar nicht im Zeitdruck, wolle aber zügig eine Regierungsbildung angehen. Die bisherigen Gespräche hätten gezeigt, dass es ein "gemeinsames Verständnis" der sondierenden Parteien gebe, dass die nächste Regierung "Zukunftsaufgaben" anpacken müsse.

Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre und der Bundesgeschäftsführer die 14-stündigen Sondierungsgespräche am Montag und Dienstag zusammenfassen. Am Freitag soll die sogenannte 26er-Runde mit sechs Vertretern der SPD und je zehn von Grünen und FDP zusammenkommen. Sie sollen entscheiden, ob das Papier eine ausreichende Grundlage für Koalitionsgespräche bilden kann. Wird dies bejaht, müssten bei den Grünen am Sonntag ein Länderrat, bei der SPD der Parteivorstand und bei der FDP der Bundesvorstand grünes Licht geben.

Jenseits der Sondierungsgespräche gab es Positionierungen verschiedener Ampel-Politiker. So plädierte nun auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Cannabis-Legalisierung, die von Grünen und FDP gefordert wird. Debatten könnte es um die Nord-Stream 2-Gaspipeline durch die Ostsee geben, die die Grünen anders als die SPD ablehnen. Der Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, sagte der "Rheinischen Post", Russland wolle Druck über höhere Gaspreise aufbauen, um die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zu erreichen. "Es sieht so aus, dass Wladimir Putin Deutschland gerade vor eine Entscheidung stellt: Sofortige Inbetriebnahme der Erdgaspipeline Nord Stream 2 oder hohe Energiepreise kombiniert mit möglichen Versorgungsproblemen im Winter", sagte er.

(Reporter: Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201-33702 (für Unternehmen und Märkte) oder 030 2201-33711 (für Politik und Konjunktur)