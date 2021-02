Klöckner & Co: Aktie setzt Rally aus der Vorwoche nahtlos fort – Jefferies hebt Kursziel

Die Aktien von Klöckner & Co haben derzeit einen Lauf. Nachdem es auch in der Vorwoche bereits ordentlich nach oben gegangen war, setzen die Papiere ihre Rally zur neuen Wochne nahtlos fort und stehen im heutigen Handel mit 9 Prozent im Plus – und erreichen damit ein Hoch seit Oktober.

Analyst Alan Spence von der Investmentbank Jefferies lobte die Signale des Konzerns aus der vergangenen Woche als sehr stark. Der Marktkonsens für das erste Geschäftsquartal liege beim operativen Ergebnis um 50 bis 60 Prozent zu niedrig, so Spence. Er stockte sein Kursziel mit 10,20 Euro deutlich auf. onvista/dpa-AFX