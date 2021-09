Klöckner & Co erhöht Prognose - Stahlpreisentwicklung macht optimistischer

DUISBURG ?(dpa-AFX) - Eine weiter positive Dynamik der Stahlpreise lässt den Stahlhändler Klöckner & Co optimistischer für das laufende Jahr werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie wesentlichen Sondereffekten solle 2021 nun bei 800 Millionen Euro liegen, teilte der im SDax gelistete Konzern am Montag in Duisburg mit. Bislang hatte das Management 650 bis 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs legte nach der Nachricht um vier Prozent zu.

Vor allem in den Vereinigten Staaten hätten sich die Stahlpreise im dritten Quartal weiterhin gut entwickelt, hieß es. Für das dritte Quartal rechnet Klöckner nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda vor Sondereffekten) von 260 bis 280 Millionen Euro. Bislang sollten 200 bis 230 Millionen Euro zusammenkommen. Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht Klöckner & Co am 3. November./ngu/jha/