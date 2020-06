Klöckner für Konsequenzen aus Corona-Ausbruch in Schlachtbetrieb

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner dringt auf Konsequenzen aus dem erneuten größeren Corona-Ausbruch in der Fleischwirtschaft beim Marktführer Tönnies. "Hunderte von Infektionen in einem Betrieb. Diese Zustände sind nicht haltbar", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. Es sei richtig, Infektionsursachen am Arbeitsplatz und in Unterkünften nun gründlich zu untersuchen. Klöckner bekräftigte Pläne der Bundesregierung für grundlegende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche.

Nach einem Corona-Ausbruch mit mehr als 650 Infizierten in der Belegschaft muss Tönnies seinen Hauptproduktionsbetrieb in Rheda-Wiedenbrück in Westfalen bis auf weiteres herunterfahren./sam/DP/fba