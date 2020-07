Klöckner: Konzept für Reform der EU-Agrarpolitk bis Herbst

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bis zum Herbst ein Konzept für die Reform der Agrarpolitik auf die Beine stellen. "Wir stoßen Zukunftsthemen für Landwirte und Verbraucher an, wollen einen Beitrag zu einer starken und grüneren Agrarpolitik leisten", teilte die CDU-Politikerin anlässlich von Beratungen der EU-Agrarminister an diesem Montag in Brüssel mit. "Mehr Tierwohl sowie mehr Umwelt- und Klimaschutz wollen wir zusammenbringen mit Ernährungssicherung, Wettbewerbsfähigkeit und einer guten wirtschaftlichen Zukunft der Bauernfamilien in Europa."

Klöckner leitet an diesem Montag erstmals während der Ratspräsidentschaft Verhandlungen der EU-Agrarminister. Es geht unter anderem um die Gemeinsame Agrarpolitik, die Gestaltung von Milliarden-Subventionen für Landwirte in der EU, und die "Vom-Hof-auf-den-Teller"-Strategie für eine nachhaltigere Ernährung. Geplant sind für Montag unter anderem Pressekonferenzen mit der EU-Kommissarin für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Stella Kyriakides, und EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski.

Als Ziele für die Zeit der EU-Ratspräsidentschaft nennt das Bundeslandwirtschaftsministerium unter anderem ein europaweit einheitliches, leicht verständliches Nährwert-Kennzeichnungssystem und ein europäisches Tierwohlkennzeichen, um Verbrauchern beim Einkaufen mehr Orientierung zu geben.