Klöckner: Merz soll an Bord bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hofft darauf, dass sich Friedrich Merz nach seiner Niederlage beim Kampf um den CDU-Vorsitz weiter einbringt in der Partei. "Armin Laschet hat deutlich gemacht, Friedrich Merz einzubinden - das ist ein wichtiges Signal der Geschlossenheit an die Partei. Ebenso ist es ein Signal der Geschlossenheit, wenn Friedrich Merz weiter an Bord bleibt, seine Fähigkeiten einbringt", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online, Print: Montag). Sie rief die CDU zum Zusammenhalt auf. Die Partei dürfe nicht in Lager zerfallen./wn/DP/zb