Knackt diese Kohle-Aktie auch diesen Widerstand auf?

Consol Energy fördert Steinkohle im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1864 gegründet. Bekannte börsennotierte US-Konkurrenten sind Peabody Energy oder Arch Coal.

Anfang Mai legte Consol Energy die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2021 vor. Diese zeigten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal. 6,9 Mio. Tonnen Kohle wurden verkauft, was dem höchsten Level seit dem zweiten Quartal 2019 entspricht. Im ersten Quartal 2020 beliefen sich die Verkäufe nur auf 5,9 Mio. Es gelang die Durchschnittskosten pro verkaufter Tonne Kohle von 32,41 USD auf 24,44 USD zu drücken, womit sich die Marge deutlich von 10,75 USD auf 16,95 USD je Tonne verbesserte. Exportiert wurden sogar 3,3 Mio. Tonnen Kohle, was einem neuen Quartalsrekord entspricht. Auf Gesamtjahressicht erwarten Analysten einen Umsatz von 1,21 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD.

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie mit dem Überwinden der Marke von 9,95 USD einen mittelfristigen Boden abgeschlossen und diesen per unterschießendem Pullback an den EMA50 im Wochenchart bereits bestätigt. Zuletzt brach die Aktie über das Hoch bei 12,50 USD aus und bestätigte auch dieses per Pullback. In dieser Woche drehen die Bullen erneut auf. Im Fokus stehte nun die massive Hürde bei 15,15 USD, der bei 14,50 USD der EMA200 Woche vorgelagert ist. Sollte der Wert diese Barrieren ebenfalls knacken, lässt sich deutliches Potenzial in Richtung 19,20 USD ableiten.

Absicherungen bieten sich unter der Unterstützung bei 12,50 USD, beispielsweise im Bereich von 12,00 USD, an. Nochmalige Rücksetzer an die Marke von 12,50 USD könnten dagegen für Antizykliker Einstiegschancen bieten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,02 1,21 1,23 Ergebnis je Aktie in USD -0,46 1,48 0,41 KGV - 10 37 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Consol-Energy-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)