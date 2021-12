Knackt dieses US-Momentum-Monster auch diese Hürde?

Die Aktie des Softwareunternehmens Intuit ist langfristig ein absoluter Investorentraum. Wie am Lineal gezogen kletterte der Titel in den letzten zehn Jahren nach oben und vervielfachte sich dabei. Lag das Hoch aus dem Jahr 2000 noch bei 45 USD, notiert der Tech-Wert inzwischen bei gut 650 USD.

Freilich ist die Börsenbewertung auch sehr teuer. Gewinnwachstumsraten von 15 bis 20 % bezahlt man inzwischen mit KGVs um die 50. Die KUVs der Aktie liegen bei 15 und 13. Intuit zahlt auch eine kleine Dividende, die aber traditionell bei Tech-Unternehmen kaum eine Rolle spielt.

Die Ausgangslage im Tageschart ist durchaus interessant. Nach Ausbildung des Rekordhochs bei 716,86 USD konsolidierte der Wert bis an die Zwischentiefs um 602,50 USD und verteidigte dabei auch eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Ausgehend von diesem Supportcluster stieg der Software-Titel in den vergangenen Tagen wieder an.

Im Fokus steht nun eine Kurslücke im Chart zwischen 657,04 und 668,40 USD, die mit dem kurzfristigen Abwärtstrend zusammenfällt. Erst wenn die Aktie sich dort durchfräsen kann, wäre ein prozyklisches Kaufsignal ausgelöst, wobei das Allzeithoch bei 716,86 USD das erste Ziel darstellen würde. Darüber könnten mittelfristig sogar Kurse um 800 USD erreicht werden.

Scheitert die Aktie dagegen und fällt in den kommenden Tagen deutlich zurück, würde sofort wieder der Support bei 602,46 USD ins Spiel kommen. Darunter bietet das Ausbruchslevel zwischen 582,96 und 579,17 USD Unterstützung, ehe Abgaben in Richtung des EMA200 erfolgen könnten. Bei 539,64 USD liegt auch noch eine kleine Kurslücke im Chart.

Fazit: Die Ausgangslage bei der Intuit-Aktie ist interessant für Prozykliker. Allerdings darf in der aktuellen Phase keine große Schwäche mehr aufkommen. Unter 602,46 USD wird dagegen eine Ausdehnung der seit November laufenden Konsolidierung wahrscheinlich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,60 12,27 14,08 Ergebnis je Aktie in USD 9,74 11,70 13,64 Gewinnwachstum 20,12 % 16,58 % KGV 67 55 48 KUV 19,2 15,0 13,1 PEG 2,8 2,9 Dividende je Aktie in USD 2,36 2,61 2,68 Dividendenrendite 0,36 % 0,40 % 0,41 % *e = erwartet

Intuit-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)