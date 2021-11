Knallermeldung! Dieser Automobilzulieferer hat das Jahresziel bereits erreicht!

Paukenschlag bei Progress-Werk Oberkirch (PWO). Wie der Automobilzulieferer heute mitteilte, wurde das Jahresziel bereits nach neun Monaten erreicht. Das Management sieht aber Unsicherheiten bezüglich des laufenden vierten Quartals. Daher erhöht es die Jahresprognose (noch) nicht.

Im Detail sprang der Umsatz in den ersten drei Quartalen von 268,5 auf 324,8 Mio. EUR. Das EBIT drehte von -5,3 auf +17,0 Mio. EUR. Unterm Strich verdiente PWO nach einem Verlust von 7,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum in den ersten neun Monaten 2021 11,5 Mio. EUR oder 3,67 EUR je Aktie. Die Jahresprognose eines Umsatzes von 400 bis 410 Mio. EUR und eines EBITs vor Währungseffekten zwischen 15 und 18 Mio. EUR behalten die Verantwortlichen bei.

Als Begründung für das aktuell schwer abzuschätzende vierte Quartal heißt es im Bericht: "Unsere Kunden reagieren auf diese Situation mit sehr kurzfristigen Anpassungen ihrer Abrufzahlen; meist werden die Zahlen sehr zeitnah zum Produktionstermin nach unten korrigiert. Der sich für uns daraus ergebende jeweilige Handlungsbedarf erfordert eine enorme Flexibilität unserer Prozesse und eine hohe Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeitenden. Dies beeinflusst derzeit die Ertragskraft unserer Standorte".

Untenstehende Tabelle zeigt, dass PWO aktuell sehr gut unterwegs ist und die Analysten gerade die Profitabilität 2021 unterschätzt haben. Ergebnisseitig könnte PWO sogar das Ziel 2022 eines Gewinns von 4,13 EUR erreichen. Das KGV würde dann auf 7 absinken. Es winkt zudem eine schöne Dividende. Bilanzseitig negativ bleibt dagegen die hohe Nettoverschuldung von über 100 Mio. EUR.

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie in den vergangenen Monaten stark korrigiert, einen überschrittenen langfristigen Abwärtstrend aber mehrfach als Support bestätigt. Auch löst sich der Wert in dieser Woche von den EMAs50 und 200 im Wochenchart. Einer Kaufwelle in Richtung 32 EUR steht nun nichts mehr im Weg. Darüber könnte die Aktie mittelfristig Kurse um 37,40 EUR erreichen. Absicherungne bieten sich unter 26 EUR ab.

Fazit: PWO ist ein klassischer Small Cap, der durch schwierige Jahre gegangen ist. Der gelungene Turnaround bietet nun fundamental aber wieder deutliches Kurspotenzial. Auch charttechnisch ist der Weg frei.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 371,56 417,67 449,37 Ergebnis je Aktie in EUR -3,92 2,64 4,13 KGV - 11 7 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,93 1,44 Dividendenrendite 0,00 % 3,23 % 5,00 % *e = erwartet

